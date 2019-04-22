شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.." معلومات الوزراء" يحتفل باليوم العالمى للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا، احتفالا باليوم العالمى للأرض، الذى تحتفل به الأمم المتحدة 22 أبريل من كل عام. Advertisements وأوضح الإنفوجراف، أن الهدف هو التعريف بكوكب الأرض والنظم الأيكولوجية المرتبطة بالحياة، وتعزيز الوعى العام بالمخاطر التى تهدد الأرض.



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