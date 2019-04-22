شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية بحضور وزيرى المالية وقطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منذ قليل، رئيس الاتحاد العالمى للبورصات ورؤساء البورصات العربية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. Advertisements ويلتقى رئيس الوزراء اليوم أيضا مع رئيس مجلس النواب القبرصى، بحضور المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية بحضور وزيرى المالية وقطاع الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.