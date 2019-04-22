شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية والمرأة والرواد، خلال انعقاد الدورة 173 لمجلس أكاديمية البحث العلمى اليوم الإثنين.

والأسماء كالتالى:-

جوائز النيل:

عددها جائزتان، وقيمة الجائزة خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية .



أولاً: جائزة العلوم:

ـ الدكتور / جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور أستاذ متفرغ بكلية الطـب جامعة الأزهر.



ثانياً: جائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة:

ـ الدكتور / نبيل عبد الباسط إبراهيم سليم أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحـوث



جوائز الدولة التقديرية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018



جوائز الدولة التقديرية: عددها عشر جوائز ، خمس فى العلوم وخمس فى العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمة الجائزة مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية .



جوائز العــلوم : ( خمس جوائز )

أولاً : فى العلوم الأســــاسية :



ـ الدكتور / محمد لبيب راغب سالم أستاذ بكلية العلــــــوم ـ جامعة طنطـــــــــــا





ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :



ـ تم حجب الجائزة



ثالثاً :فى العلوم الطبيـــــة :



ـ الدكتور / طارق عبد المنعم معين الديسطى أستاذ متفرغ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة



رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :



ـ الدكتور / صلاح صبرى أحمد عٌبيـه مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا



الجائزة الخامسة : فى العلوم الطبية:



الدكتورة / إيمان محمد حسين خضر أستاذ متفرغ بكلية الطـب ـ جامعة أسيوط



جوائز العلــوم التكنولوجية المتقدمة: ( خمس جوائز )

أولاً : فى العلوم الأســــاسية :



ـ الدكتور / محمود محمد محمد النحاس أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس



ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :



ـ تم حجب الجائزة



ثالثاً :فى العلوم الطبيـــــة :



ـ الدكتورة / رجاء طه أحمد منصور مديرة المركز المصرى لأطفال الأنابيب



رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :



ـ تم حجب الجائزة



خامساً : الجائزة الخامسة : فى العلوم الطبية :



ـ الدكتورة / مها سعد على زكى محمود أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث



الفائزين بجوائز الدولة للتفــوق

فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018



جوائز الدولة للتفـوق : عددها سبع جوائز ، جائزة واحدة فى كل من : العلوم الأساسـية ، العلوم الزراعـية ، العلوم الطبية ، العلوم الهندسية ، وثلاث جوائز فى العلوم التكنولوجـية المتقدمـة ، قيمة كل جائزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية .



أولاً : جائزة العلوم الأساسية :



ـ الدكتور / خالد سعد على مخيمر أستاذ بكلية العلوم ( بنين ) ـ جامعة الأزهر



ثانياً : جائزة العلوم الزراعـية :



ـ الدكتور / صبرى محمد نسيم شاهـين أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة كفر الشيخ



ثالثاً : جائزة العلوم الطبيــــــــة :



ـ الدكتور / أحمد إبراهيم على السـقا



أستاذ بكلية الطب ـ جامعة قناة السويس

رابعاً : جائزة العلوم الهندسـيـة :



ـ الدكتور / محمد عبد العزيز مهلل عرابى أستاذ بكلية الهندسة ـ جامعة أسـوان



خامساً :جوائز العلوم التكنولوجية المتقدمة : ( ثلاث جوائز )



1 ـ الدكتور / أحمد جمعه أحمد رضوان أستاذ بجامعة النيل الأهلية

2 ـ الدكتور / مدحت أحمد عبد الخالق أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث

3 ـ الأستاذ الدكتور / إبراهيم محمد الشربينى عبد الحليم أستاذ بمركز أبحاث علوم المـواد ـ مدينة زويل





الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018



جوائز الدولة التشجيعية : عددها أربعون جائزة ، 32 جائزة فى مجال العلــوم و8 جوائز فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة ، قيمة الجائزة خمسون ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية .



أولاً : فى مجال العلوم الأســـاسية :

• جائزة العلوم الفيزيقية :



ـ الدكتور / محمد شعبان سعيد فاضل أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة بنى سويف



• جائزة العلوم الجيولوجية :



ـ الدكتور / هيثم سيد أحمد عبد الحكيم العطفى



أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة المنصورة

• جوائز العلوم الكيميائية : ( ثلاث جوائز )



1 ـ الدكتور / أحمد مصطفى منصور أحمد أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة القاهرة

2 ـ الدكتور / محمد خيرى محمد أبو العلا مدرس بكلية العلوم ـ جامعة سـوهاج

3 ـ الدكتور / إسماعيل عبد الشافى عبد الحميد عبد الواحد



أستاذ بكلية العلوم ـ ىجامعة القاهـــــــــــرة • جوائز العلوم البيولوجيـــــــة : ( ثلاث جوائز )

1 ـ الجائزة الأولى :



ـ الدكتور / محمد أحمد عبد الفتاح العيسوى

أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة طنطــــــا



2 ـ الجائزة الثانية :



ـ الدكتورة / هبه إبراهيم محمد إبراهيم

أستاذ مساعد بكلية التربية ـ جامعة عين شمس



3 ـ الجائزة الثالثة :



مناصفة بين كل من :

ـ الدكتور / أحمد على أحمــــــــــــــــــد عــــــــلام

أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة بنى سويف

ـ والدكتور / رومانى نبيه نصيف أبسخرون

مدرس بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد



• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية :



الجائزة الأولى ـ الدكتور / محمد عادل على حسن

باحث بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

الجائزة الثانية ـ مناصفة بين كل من

ـ الدكتور / نور فتحى شحاته عطية مدرس بالمعهد القومى للقياس والمعايـرة

ـ والدكتور / محرز السيد السيد النجار باحث بالمركز القومى للبحـوث



ثانياً : مجال العلوم الزراعـــــــية :

• جوائز العلوم : ( ثمان جوائز )



1 ـ الدكتور / محمود محمد إبراهيم العجوانــــــــى أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق

2 ـ الدكتور / محمود عبد الحميد عمران داود مدرس بكلية الزراعة ـ جامعة كفر الشيخ

3 ـ الدكتور / محمد عزت محمد عبد الحق الهوينى مدرس بكلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق

Advertisements

4 ـ الدكتور / أحمد زكى محمود أحمد بلبـــوله أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة المنصورة

5 ـ الدكتور / ياسر سعد الدين إبراهيم محمود مدرس بكلية الطب البيطـرى ـ جامعة الزقازيق

6 ـ الدكتورة / رشـــا محمد رضا محمد عطية أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة الزقازيق

7 ـ الدكتورة / يسرا أحمد سلطان عبد الرحمن أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة الإسكندريــــــــــة

8 ـ الدكتور / محمود عبد الحميد محمد إبراهيم أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة





•جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية :



1 ـ الدكتور / أسامة محمد مصطفى درويش باحث بالمركز القومى للبحوث

2 ـ تم حجب الجائزة



ثالثاً : مجال العلوم الطبيــــــــة :

جوائز العلوم : ( سبع جوائز )



1 ـ الدكتورة / منى محمد أحمد عبد المطلب أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة عين شمس

2 ـ الدكتورة / رحاب نبيل محمد شما أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة القاهــــــــــرة

3 ـ الدكتور / محمد حسانى بربــرى عبد الله مدرس بالمعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة

4 ـ الدكتور / عبد الباسط أحمد عبد المجيد أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة

5 ـ الدكتورة / عائشة محمود عبد العزيز الشرقاوى أستاذ مساعد بكلية الطـــــــب ـ جامعة القاهــــرة

6 ـ الدكتورة / إيمان إبراهيم صالح القمــــرى أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة الإسكندرية

7 ـ الدكتورة / إيمان عمر محمد شــريف أستاذ مساعد بكلية الطـــــــب ـ جامعة المنصورة



• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الطبية :



1 ـ الدكتور / محمد عبد الحميد السيد السقا باحث بالمركز القومى للبحـوث

2 ـ الدكتور / عمرو مصطفى محمد عبد العزيز الحويط مدرس بكلية الصيدلة ـ جامعة الإسكندريــــــــة



رابعاً :مجال العلوم الهندســـــيـة :

• جــــوائز العــــــلوم : ( ثمان جوائز )



1 ـ الدكتور / ياسر محمد صبرى جاد أبو المجد مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة عين شمس

2 ـ الدكتور / ضياء الدين عبد الستار على منصور أستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ جامعة طنطا

3 ـ الدكتور / محمد الحسينى إبراهيم الخولى مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة المنصورة

4 ـ الدكتور / أحمد عبد القادر شحاتة عسقلانى مدرس بكلية التعليم الصناعى ـ جامعة سوهاج

5 ـ الدكتور / خالد حربى محمد عبد العال على أستاذ مساعد بكلية الهندس ـ جامعة المنيا

6 ـ الدكتور / محمد حسين عبد الرازق أحمــــــد مدرس بكلية العلوم ـ جامعة عين شمس

7 ـ الأستاذة الدكتورة / نهال فايز فهمى جمعه عريض أستاذ بكلية الهندســـــــة ـ جامعة المنصورة

8 ـ الدكتور / محمد عبد الجيد أحمد إبراهيم أستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ جامعة طنطــا



• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية :



1 ـ الدكتور / محمد عاطف السيد عبد العال مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة أسيوط

2 ـ الدكتور / عماد سعيد محمد حسن مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة المنوفية



الفائزين بجوائز الرواد فى العلوم

لعام 2018



جوائز الـــــرواد : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه .



أولاً : فى العلوم الأســــــاسية :



ـ الأستاذ الدكتور /محمد عادل أحمد محمد يحيى أستاذ متفرغ بكلية العلوم ـ جامعة عين شمس



ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :



ـ الأستاذ الدكتور / محسن محمود شكرى رضوان أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث





ثالثاً :فى العلوم الطبيـــــة : ـ الأستاذ الدكتور / محمد محمود على سيد البتانونى أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة القاهــــــــرة

رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :



ـ الأستاذ الدكتور / إسماعيل ســـــــراج الدين المدير السابق لمكتبة الإسكندرية



أسماء الفائزات بجوائز المــــرأة التقديرية لعام 2018



جوائز المرأة التقديرية : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه .

أولاً : فى مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة : ـ الأستاذة الدكتورة / وفاء عبد الحميد علوان العراقى أستاذ بكلية الثروة السمكية ـ جامعة الزقازيق



ثانياً : فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية:



الأستاذة الدكتورة / عايدة محمد عبد الستار محمد العزونى أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث



ثالثاً : فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية :



ـ الأستاذة الدكتورة / شكيناز طه عبد الله الشـــــــــــلــتاوى أستاذ متفرغ بكلية الهندسة ـ جامعة القاهرة



رابعاً : فى مجال العلوم الاجتماعية:



ـ الأستاذة الدكتورة / ليلى محمد عبد المجيد إبراهيم أستاذ متفرغ بكلية الإعلام ـ جامعة القاهرة



أسماء الفائزات بجوائز المــــرأة التشجيعية لعام 2018

جوائز المرأة التشجيعية : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه .



أولاً : فى مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة :



ـ الدكتورة / مروة فوزى المتولى أحمد أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة المنصورة

ثانياً : فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية:



ـ الأستاذة الدكتورة / دعاء أحمد غريب أحمد أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة الإسكندرية



ثالثاً : فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية :



ـ الدكتورة / شيماء حسن محمد محمد الحـداد أستاذ باحث مساعد بمركز بحوث وتطوير الفلزات



رابعاً : فى مجال العلوم الاجتماعية:



ـ تم حجـــب الجائزة



بيان بأسماء الفائزين بجوائز شباب الباحثين الأفارقة فى العلوم لعام 2019



عددها ثلاثة جوائز ، وقيمة كل جائزة خمسة عشر ألف دولار أمريكى .

First Field : Agriculture and Food Sciences

Dr. Achille Ephrem Assogbadjo Researcr-Laboratory of Applied Ecology -University of Abomey-Colavi (UAC)

Beninese .

Second Field : Health and Pharmaceutical Sciences

Dr. Aletta Elisabeth Schutte President of International Society of Hypertension South African .

Third Field : Water , Energy and Environmental Sciences

Dr. Faycal Ammar Djeffal- Professor-university of Batna 2,Algeria

Algeria