ننشر أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية والمرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية والمرأة والرواد، خلال انعقاد الدورة 173 لمجلس أكاديمية البحث العلمى اليوم الإثنين.
والأسماء كالتالى:-
جوائز النيل:
عددها جائزتان، وقيمة الجائزة خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية .
ـ الدكتور / جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور أستاذ متفرغ بكلية الطـب جامعة الأزهر.
ـ الدكتور / نبيل عبد الباسط إبراهيم سليم أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحـوث
جوائز العــلوم : ( خمس جوائز )
جوائز الدولة التقديرية: عددها عشر جوائز ، خمس فى العلوم وخمس فى العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمة الجائزة مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية .
أولاً : فى العلوم الأســــاسية :
ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :
ـ الدكتور / محمد لبيب راغب سالم أستاذ بكلية العلــــــوم ـ جامعة طنطـــــــــــا
ثالثاً :فى العلوم الطبيـــــة :
ـ تم حجب الجائزة
رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :
ـ الدكتور / طارق عبد المنعم معين الديسطى أستاذ متفرغ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة
الجائزة الخامسة : فى العلوم الطبية:
ـ الدكتور / صلاح صبرى أحمد عٌبيـه مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
جوائز العلــوم التكنولوجية المتقدمة: ( خمس جوائز )
الدكتورة / إيمان محمد حسين خضر أستاذ متفرغ بكلية الطـب ـ جامعة أسيوط
أولاً : فى العلوم الأســــاسية :
ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :
ـ الدكتور / محمود محمد محمد النحاس أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس
ثالثاً :فى العلوم الطبيـــــة :
ـ تم حجب الجائزة
رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :
ـ الدكتورة / رجاء طه أحمد منصور مديرة المركز المصرى لأطفال الأنابيب
خامساً : الجائزة الخامسة : فى العلوم الطبية :
ـ تم حجب الجائزة
الفائزين بجوائز الدولة للتفــوق
ـ الدكتورة / مها سعد على زكى محمود أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث
فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018
أولاً : جائزة العلوم الأساسية :
جوائز الدولة للتفـوق : عددها سبع جوائز ، جائزة واحدة فى كل من : العلوم الأساسـية ، العلوم الزراعـية ، العلوم الطبية ، العلوم الهندسية ، وثلاث جوائز فى العلوم التكنولوجـية المتقدمـة ، قيمة كل جائزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية .
ثانياً : جائزة العلوم الزراعـية :
ـ الدكتور / خالد سعد على مخيمر أستاذ بكلية العلوم ( بنين ) ـ جامعة الأزهر
ثالثاً : جائزة العلوم الطبيــــــــة :
ـ الدكتور / صبرى محمد نسيم شاهـين أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة كفر الشيخ
أستاذ بكلية الطب ـ جامعة قناة السويس
ـ الدكتور / أحمد إبراهيم على السـقا
رابعاً : جائزة العلوم الهندسـيـة :
خامساً :جوائز العلوم التكنولوجية المتقدمة : ( ثلاث جوائز )
ـ الدكتور / محمد عبد العزيز مهلل عرابى أستاذ بكلية الهندسة ـ جامعة أسـوان
1 ـ الدكتور / أحمد جمعه أحمد رضوان أستاذ بجامعة النيل الأهلية
2 ـ الدكتور / مدحت أحمد عبد الخالق أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث
3 ـ الأستاذ الدكتور / إبراهيم محمد الشربينى عبد الحليم أستاذ بمركز أبحاث علوم المـواد ـ مدينة زويل
فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018
أولاً : فى مجال العلوم الأســـاسية :
جوائز الدولة التشجيعية : عددها أربعون جائزة ، 32 جائزة فى مجال العلــوم و8 جوائز فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة ، قيمة الجائزة خمسون ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية .
• جائزة العلوم الفيزيقية :
• جائزة العلوم الجيولوجية :
ـ الدكتور / محمد شعبان سعيد فاضل أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة بنى سويف
أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة المنصورة
ـ الدكتور / هيثم سيد أحمد عبد الحكيم العطفى
• جوائز العلوم الكيميائية : ( ثلاث جوائز )
1 ـ الدكتور / أحمد مصطفى منصور أحمد أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة القاهرة
2 ـ الدكتور / محمد خيرى محمد أبو العلا مدرس بكلية العلوم ـ جامعة سـوهاج
3 ـ الدكتور / إسماعيل عبد الشافى عبد الحميد عبد الواحد
1 ـ الجائزة الأولى :
ـ الدكتور / محمد أحمد عبد الفتاح العيسوى
أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة طنطــــــا
ـ الدكتورة / هبه إبراهيم محمد إبراهيم
أستاذ مساعد بكلية التربية ـ جامعة عين شمس
مناصفة بين كل من :
ـ الدكتور / أحمد على أحمــــــــــــــــــد عــــــــلام
أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة بنى سويف
ـ والدكتور / رومانى نبيه نصيف أبسخرون
مدرس بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد
الجائزة الأولى ـ الدكتور / محمد عادل على حسن
باحث بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية
الجائزة الثانية ـ مناصفة بين كل من
ـ الدكتور / نور فتحى شحاته عطية مدرس بالمعهد القومى للقياس والمعايـرة
ـ والدكتور / محرز السيد السيد النجار باحث بالمركز القومى للبحـوث
• جوائز العلوم : ( ثمان جوائز )
1 ـ الدكتور / محمود محمد إبراهيم العجوانــــــــى أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق
2 ـ الدكتور / محمود عبد الحميد عمران داود مدرس بكلية الزراعة ـ جامعة كفر الشيخ
3 ـ الدكتور / محمد عزت محمد عبد الحق الهوينى مدرس بكلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق
4 ـ الدكتور / أحمد زكى محمود أحمد بلبـــوله أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة المنصورة
5 ـ الدكتور / ياسر سعد الدين إبراهيم محمود مدرس بكلية الطب البيطـرى ـ جامعة الزقازيق
6 ـ الدكتورة / رشـــا محمد رضا محمد عطية أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة الزقازيق
7 ـ الدكتورة / يسرا أحمد سلطان عبد الرحمن أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة الإسكندريــــــــــة
8 ـ الدكتور / محمود عبد الحميد محمد إبراهيم أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة
1 ـ الدكتور / أسامة محمد مصطفى درويش باحث بالمركز القومى للبحوث
2 ـ تم حجب الجائزة
جوائز العلوم : ( سبع جوائز )
1 ـ الدكتورة / منى محمد أحمد عبد المطلب أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة عين شمس
2 ـ الدكتورة / رحاب نبيل محمد شما أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة القاهــــــــــرة
3 ـ الدكتور / محمد حسانى بربــرى عبد الله مدرس بالمعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة
4 ـ الدكتور / عبد الباسط أحمد عبد المجيد أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة
5 ـ الدكتورة / عائشة محمود عبد العزيز الشرقاوى أستاذ مساعد بكلية الطـــــــب ـ جامعة القاهــــرة
6 ـ الدكتورة / إيمان إبراهيم صالح القمــــرى أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة الإسكندرية
7 ـ الدكتورة / إيمان عمر محمد شــريف أستاذ مساعد بكلية الطـــــــب ـ جامعة المنصورة
1 ـ الدكتور / محمد عبد الحميد السيد السقا باحث بالمركز القومى للبحـوث
2 ـ الدكتور / عمرو مصطفى محمد عبد العزيز الحويط مدرس بكلية الصيدلة ـ جامعة الإسكندريــــــــة
• جــــوائز العــــــلوم : ( ثمان جوائز )
1 ـ الدكتور / ياسر محمد صبرى جاد أبو المجد مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة عين شمس
2 ـ الدكتور / ضياء الدين عبد الستار على منصور أستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ جامعة طنطا
3 ـ الدكتور / محمد الحسينى إبراهيم الخولى مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة المنصورة
4 ـ الدكتور / أحمد عبد القادر شحاتة عسقلانى مدرس بكلية التعليم الصناعى ـ جامعة سوهاج
5 ـ الدكتور / خالد حربى محمد عبد العال على أستاذ مساعد بكلية الهندس ـ جامعة المنيا
6 ـ الدكتور / محمد حسين عبد الرازق أحمــــــد مدرس بكلية العلوم ـ جامعة عين شمس
7 ـ الأستاذة الدكتورة / نهال فايز فهمى جمعه عريض أستاذ بكلية الهندســـــــة ـ جامعة المنصورة
8 ـ الدكتور / محمد عبد الجيد أحمد إبراهيم أستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ جامعة طنطــا
1 ـ الدكتور / محمد عاطف السيد عبد العال مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة أسيوط
2 ـ الدكتور / عماد سعيد محمد حسن مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة المنوفية
لعام 2018
أولاً : فى العلوم الأســــــاسية :
جوائز الـــــرواد : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه .
ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :
ـ الأستاذ الدكتور /محمد عادل أحمد محمد يحيى أستاذ متفرغ بكلية العلوم ـ جامعة عين شمس
ـ الأستاذ الدكتور / محسن محمود شكرى رضوان أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث
رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :
أسماء الفائزات بجوائز المــــرأة التقديرية لعام 2018
ـ الأستاذ الدكتور / إسماعيل ســـــــراج الدين المدير السابق لمكتبة الإسكندرية
جوائز المرأة التقديرية : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه .
أولاً : فى مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة : ـ الأستاذة الدكتورة / وفاء عبد الحميد علوان العراقى أستاذ بكلية الثروة السمكية ـ جامعة الزقازيق
ثالثاً : فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية :
الأستاذة الدكتورة / عايدة محمد عبد الستار محمد العزونى أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث
رابعاً : فى مجال العلوم الاجتماعية:
ـ الأستاذة الدكتورة / شكيناز طه عبد الله الشـــــــــــلــتاوى أستاذ متفرغ بكلية الهندسة ـ جامعة القاهرة
أسماء الفائزات بجوائز المــــرأة التشجيعية لعام 2018
ـ الأستاذة الدكتورة / ليلى محمد عبد المجيد إبراهيم أستاذ متفرغ بكلية الإعلام ـ جامعة القاهرة
جوائز المرأة التشجيعية : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه .
ثانياً : فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية:
ـ الدكتورة / مروة فوزى المتولى أحمد أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة المنصورة
ثالثاً : فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية :
ـ الأستاذة الدكتورة / دعاء أحمد غريب أحمد أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة الإسكندرية
رابعاً : فى مجال العلوم الاجتماعية:
ـ الدكتورة / شيماء حسن محمد محمد الحـداد أستاذ باحث مساعد بمركز بحوث وتطوير الفلزات
بيان بأسماء الفائزين بجوائز شباب الباحثين الأفارقة فى العلوم لعام 2019
ـ تم حجـــب الجائزة
عددها ثلاثة جوائز ، وقيمة كل جائزة خمسة عشر ألف دولار أمريكى .
First Field : Agriculture and Food Sciences
Dr. Achille Ephrem Assogbadjo Researcr-Laboratory of Applied Ecology -University of Abomey-Colavi (UAC)
Beninese .
Second Field : Health and Pharmaceutical Sciences
Dr. Aletta Elisabeth Schutte President of International Society of Hypertension South African .
Third Field : Water , Energy and Environmental Sciences
Dr. Faycal Ammar Djeffal- Professor-university of Batna 2,Algeria
Algeria
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