شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة سريلانكا تعثر على 87 جهاز تفجير قنابل فى موقف أتوبيسات بكولومبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم شرطة سريلانكا إن الشرطة عثرت على 87 جهازا لتفجير القنابل فى محطة الحافلات الرئيسية بالعاصمة كولومبو اليوم الاثنين بعد يوم من تفجيرات نفذها انتحاريون واستهدفت كنائس وفنادق مما أسفر عن سقوط 290 قتيلا ونحو 500 جريح.

وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش فى أنحاء البلاد للتوصل للمسئولين عن التفجيرات. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

وكان مكتب الرئيس مايثريبالا سيريسينا قال إنه سيطلب مساعدة خارجية لتعقب الصلات الدولية لمنفذى الهجمات الانتحارية التى استهدفت كنائس وفنادق فاخرة فى أحد عيد القيامة وقتلت 290 شخصا وأصابت أكثر من 500 آخرين.

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وأضاف المكتب فى بيان أن تقارير المخابرات تشير "إلى أن منظمات إرهابية أجنبية تقف وراء الإرهابيين المحليين. ولذلك الرئيس سيطلب المساعدة من دول أجنبية".

كما سيعلن الرئيس حالة طوارئ فى أنحاء البلاد ستدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين. وسيمنح هذا الإجراء الشرطة والجيش صلاحيات واسعة لاعتقال المشتبه بهم دون أوامر قضائية واستجوابهم.