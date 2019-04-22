"مجلس الدولة": متابعة دورية مع قضاة تزامنًا مع توقعات زيادة الإقبال على التصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرح المستشار فؤاد عبدالفتاح أمين عام مجلس الدولة، أن هناك متابعة مستمرة مع قضاة المجلس المشرفين على تعديلات الدستور؛ خلال اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء، عبر غرفة العمليات التي تم إعدادها خصيصًا للإشراف ورصد أية مخالفات تحدث داخل اللجان.

أضاف في تصريحات خاصة، اليوم الاثنين، أن قضاة المجلس تم تسكينهم جميعًا داخل جميع اللجان المتواجدين بها منذ الصباح الباكر، ضمانًا لعد تأخر فتح أية لجنان، بالتزامن مع توقعات إقبال عدد كبير من المواطنين على التصويت خلال اليوم الأخير من الاستفتاء.

ونفى أمين عام مجلس الدولة، وجود أية إشكاليات تعيق تأخر عمليات التصويت بالاستفتاء على تعديلات الدستور، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع مستشاري المجلس لتذليل أية عقبات قد تؤدي إلى توقف عملية التصويت.

وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام مجلس الدولة، إن قرابة الـ 3 آلاف مستشار من المجلس سيشاركون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي بدأت السبت الماضي.