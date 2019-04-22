بالصور.. "الداخلية" تستجيب لطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات لنقلهم إلى اللجان الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت أقسام حقوق الإنسان بمديريات الأمن المختلفة، لطلبات عدد من المواطنين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير وسيلة نقل لهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن، والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة، الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء.

تلقت الإدارة العامة للانتخابات العامة، اتصالات هاتفية من مواطنين، بعدد من المحافظات طلبوا خلالها توفير سيارات لنقلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، نظرًا لظروفهم الصحية وكبر سنهم.

وقام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة بتلبية مُلتمس المواطنين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة، بتوفير سيارات لنقلهم واصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى.