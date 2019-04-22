قتل والدهما.. شقيقان وابن عمهما يذبحون صاحب جراج بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، اثنين من مرتكبي واقعة قتل صاحب جراج بشبرا الخيمة، لوجود خلافات ثأرية، انتقامًا من نجله قتل والدهما.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً، بمقتل "مالك جراج- مقيم بمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة"، إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص (شقيقين وابن عمهما) مقيمون بدائرة القسم وأصل إقامتهم قرية البورة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن سوهاج والقليوبية تم ضبط إثنين من مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة "2 سكين" بإلقائهما بأحد المصارف بدائرة القسم أثناء هروبهم.

ودلت التحريات على قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بأسلحة بيضاء داخل الجراج الخاص به فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته على خلفية خصومة ثأرية بينهم لسابقة قيام نجل المجني عليه "مقيد الحرية" بإطلاق أعيرة نارية تجاه والد الشقيقين خلال مشاجرة بينهما فأودى بحياته وضبطه والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .