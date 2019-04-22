ثالت أيام الاقتراع.. نادي القضاة: لم نتلق أي شكاوي خلال الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم النادي، على استمرار القضاة لليوم الثالث على التوالي في الانتظام بمباشرة الإشراف على لجانهم الانتخابية، موضحاً أن النادي لم يتلق أية شكاوى أو تأخير في فتح اللجان الفرعية.

وقال "السيد" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، يتابع القضاة، وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولا بأول.

وأشار إلى أن متابعة رئيس النادي للقضاة، جاءت للاطمئنان عليهم في أدائهم لواجبهم الوطني الذين يقومون به بكل التزام ووقار كعهدنا دوما بهم يعوون قيمة المسئولية الملقاة على عاتقهم ويقدرون رسالتهم السامية.