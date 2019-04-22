تقديراً لتضحيات ذويهم| الداخلية تصطحب أسر شهداء الشرطة لمقار اللجان الخاصة بهم للاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قامت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء، ومصابي الشرطة باصطحاب أسر الشهداء بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الاستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم انطلاقاً من حرصهم على أداء واجبهم الوطني.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة، في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

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كانت تلقت الإدارة العامة للانتخابات العامة، اتصالات هاتفية من مواطنين بعدد من المحافظات طلبوا خلالها توفير سيارات لنقلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم نظراً لظروفهم الصحية وكبر سنهم.

على الفور قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة بتلبية مُلتمس المواطنين من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة، بتوفير سيارات لنقلهم واصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء .