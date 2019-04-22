شرطة النقل: ضبط هارب وبحوزته مخدر الماكس.. وإعادة طفل تائه لأهليته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط هارب من 3 قضايا بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة، بحوزته كمية من مخدر الماكس، كما تم إعادة طفل لأهليته ضل الطريق أثناء استقلاله القطار صحبة والده.

البداية بعثور الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد طنطا على طفل 9 سنوات برصيف المحطة "دون أهليته"، وبمناقشته تم التعرف على اسمه ومحل إقامته، وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة له وتم التواصل مع والده الذي حضر وقرر بأن نجله ضل الطريق حال استقلالهما إحدى القطارات، وقام باستلام الطفل بعد أخذ التعهد اللازم عليه برعايته، وتقدم بالشكر لرجال الشرطة على رعايتهم لنجله، والجهد المبذول لإعادته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق متصل تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بالمحطة وبحوزته (زجاجة بلاستيكية بداخلها 50 سم من سائل يشبه أن يكون مخدر الماكس وسرنجة بداخلها ذات السائل- مبلغ مالي – هاتف محمول ).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبالكشف عن المتهم تبين سابقة اتهامه في قضية "مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ علية في 3 قضايا "تبديد" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.