مقطع فيديو لترويج المخدرات يقود الأمن لضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام، الاثنين، من ضبط أبطال مقطع فيديو لبيع المخدرات في الإسكندرية، اتخذوا من منطقة سكنهم وكرًا لنشاطهم.

كانت رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر به ثلاثة أشخاص أثناء مزاولتهم نشاطاً إجرامياً في الإتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة المحروسة الجديدة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية عن تحديد هوية الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا بمقطع الفيديو، يقيمون بدائرة القسم وسبق اتهامهم في العديد من القضايا (مخدرات، أقراص مخدرة، ضرب، إتلاف، سلاح أبيض، سلاح ناري، شروع في قتل، بلطجة، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، عاهة مستديمة) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (200 جرام لمخدر الحشيش-سلاح أبيض "سكين"- مبلغ مالي) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.