مصدر أمني: تكثف أمني بمحيط مقار الاقتراع.. وانتظام فتح لجان الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أفاد مصدر أمني بغرفة عمليات وزارة الداخلية، بانتظام عملية فتح اللجان الاقتراع في ثالث أيام الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، دون رصد أي مخالفات.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية تواصل الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاستفتاء، مناشدًا المواطنين بالالتزام بتعليمات الأمن، والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وأوضح المصدر، أنه تم انتشار كافة الخدمات الأمنية والأقوال، والارتكازات بالشوارع والميادين ومحيط المقار الاقتراع، موضحًا بعدم نتلقى أي بلاغات بالاشتباه في أجسام غريبة، فضلاً عن عدم رصد أي حالة للخروج عن الإطار القانوني في اليوم الأول والثاني، مشير الى انه فور رصد أي اخلال بالأمن العام او محاولة تعطيل سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيتم التعامل معها بكل حسم ورد فعل سريعا.

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قررت إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 19 و20 و21 أبريل الجاري بالنسبة للمصريين للخارج بعد مراعاة إجازات المصريين بالخارج.

كما قررت إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 20 و21 و22 أبريل الجاري.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لدعوة الناخبين للاستفتاء وإعلان الجدول الزمني بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مواد تعديل الدستور المصري 2019، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم.