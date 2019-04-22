برلماني: المصريون قدموا نموذجًا للمشاركة السياسية الفعالة بالاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصورة التي قدمها الشعب المصري بالداخل والخارج خلال أيام الاستفتاء على الدستور، تعكس قدرته أمام العالم كله على عبور تحديات المستقبل وما يحمله من مصاعب وما سيواجهه من مؤامرات لتعطيل مسيرة التنمية.
وأضاف متولي، في بيان، الاثنين، أن المصريين قدموا نموذجًا للمشاركة السياسية الفعالة خلال عملية الاستفتاء على تعديلات المواد الدستورية بجميع قرى والمدن على مستوى الجمهورية، وأن وعي الشعب المصري وإدراكه بالواقع دفعه للمشاركة بهذه القوة.
وناشد النائب المواطنين الذين لم يشاركوا بالنزول والمشاركة في صنع القرار، ووضع خريطة لمستقبل مصر خلال الفترة القادمة.
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