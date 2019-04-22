عضو مجمع البحوث يطالب الداعين لمقاطعة الاستفتاء بالاعتذار الفوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أدلى الدكتور محمد ابو هاشم عضو مجمع البحثو الإسلامية، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، بصوته في محافظة الشرقية، ظهر الاثنين، بصحبة أعضاء من نقابة الأشراف ووفد من أبناء الطرق الصوفية، بصوتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورفع وفد نقابة الأشراف والطرق الصوفية، لافتات تحث المواطنين على النزول والمشاركة في التعديلات الدستورية بما يتفق والقناعة السياسية والوطنية للمواطنين .

وقال الدكتور محمد ابوهاشم، إن مصر تعيش فترة من الانتقال الإيجابي والحراك الفاعل الذى يستلزم من جميع المصريين المساهمة في دعم هذا الحراك، بما تقتضيه المصلحة الوطنية وإبداء الرأى بما يتوافق ورؤية كل مواطن لمستقبل وطنه .

ولفت، في بيان، اليوم، إلى أن الذين تزعموا دعوات مقاطعة الاستفتاء عبر منصات السوشيال ميديا أو عبر الأبواق الإعلامية المأجورة، سيدركون أنهم اخطأوا في حق وطنهم ، وعليهم الاعتذار الفورى عقب مشاهدتهم الحشود الجامعة للمواطنين الذين استجابوا لنداء وطنهم .