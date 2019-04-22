النائب أحمد همام يدعو أهالي الدقهلية للمشاركة بالاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
شارك النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، في احتفالية كبرى بقرية غزالة بمحافظة الدقهلية، مساء الأحد، ودعا خلالها للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.
وأقام أهالي قرية غزالة احتفالية لتكريم النائب على جهوده في إقامة مجمع مدارس وملاعب للشباب حضره الآلاف من أبناء القرية.
وحث "همام" الحضور على الخروج جميعا وخاصة الذين لم يدلوا بأصواتهم، إلى اللجان الانتخابية، للتصويت على التعديلات الدستورية.
وقال النائب أحمد همام: "بحق الوطن وحق ترابه وبحق استجابة الحكومة في إنجاز هذه المشروعات وبحق مصر علينا، اخرجوا في حشود لدعم التعديلات الدستورية من أجل مصر وترابها وأرضها وقائدها الرئيس السيسي".
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