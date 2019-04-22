رئيس الوزراء يتابع مشروعات العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أعلن خلال الاجتماع التنسيق بشأن تأثيث مباني الوزارات والمباني الحكومية، كما تم أيضا الاتفاق بشأن استكمال أعمال الميكنة الخاصة بالحي الحكومي.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستعلن قريبا، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، أسعار الوحدات السكنية التي يجرى طرحها للموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطرق السداد، سواء الوحدات التي يتم تنفيذها في الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، أو الوحدات التي يجرى تنفيذها بمدينة بدر، على مقربة من الحي الحكومي.

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واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف تنفيذ الأحياء السكنية R3 وR5 وكذا أعمال المرافق، والحديقة المركزية التي تتولى تنفيذها الوزارة.

كما استعرض مسئولو الهيئة الهندسية موقف تنفيذ الحي الحكومي، والأحياء السكنية، وغيرها من المشروعات التي تتولى الهيئة تنفيذها.

كما عرض رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة موقف تمويل المشروعات المختلفة، والبرامج الزمنية لها.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بالاهتمام بالتوقيتات الزمنية للمشروعات، وجودة التنفيذ، مشيرا إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، لحين انتقال الحكومة بوزاراتها إلى العاصمة الإدارية.