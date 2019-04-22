رئيس "العربية للتصنيع" يبحث التعاون المشترك مع "الإمارات للألومنيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، مشيرا إلى تطلع الهيئة للتعاون مع الخبرات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر.

جاء هذا خلال زيارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ووفد شركة الإمارات للألومنيوم وشركة جوتمان الألمانية العالمية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وفقا لمواصفات الجودة العالمية.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون والشراكة والاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة وتصنيع القطاعات لتكسية وتغليف واجهات المباني وتوفيرها للسوق المصري والإفريقي، بالإضافة إلى التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية .

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وأكد "التراس" دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات الشقيقة، مشيدا بدعمها لجميع المشروعات التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.

وأشار إلى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، وبحث تأسيس شركة جوتمان مصر لتلبية جميع احتياجات المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر والتصدير للمنطقة العربية والإفريقية.

وأوضح "التراس"، أن استقرار مصر بالمنطقة ورئاستها للاتحاد الأفريقي يعد حافزا قويا للاستثمار، مشيرا إلى أن التعاون ينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلية والعربية والأوروبية، بالإضافة للسوق الأفريقية والذي يُمثل 54 دولة بتعداد يبلغ 1.2 مليار نسمة.