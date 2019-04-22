في اليوم الثالث.. المواطنون يتوافدون على اللجان الانتخابية في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

توافد المواطنون في منطقة إمبابة، اليوم الاثنين، على اللجان الانتخابية باليوم الثالث، للتصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتوافد عدد من أهالي المنطقة على اللجان للمشاركة، بعد أن فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

Advertisements

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، السبت الماضي، وتستمر حتى اليوم الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.​