محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمى لنادى النيابة الادارية، إن غرفة عمليات النادي برئاسة المستشار عبدالله قنديل، تابعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثالت لأعمال الاقتراع بالإشراف القضائي لأعضاء النيابة الادارية على أعمال الاستفتاء والذي يشارك فيه أكثر من ٤ آلاف عضو من أعضاء النيابة الإدارية.
وأضاف حسب بيان، أن غرفة العمليات تابعت انتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى مقرات اللجان ومباشرتهم لأعمال الاقتراع، وانتظام عمليات التصويت في ثالث أيام الاستفتاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات النيابة الإدارية: انتظام عملية التصويت في ثالث أيام الإستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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