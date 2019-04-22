"عمليات مستقبل وطن" بالدقهلية: مسيرات حاشدة في بداية اليوم الثالث للاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ميرا إبراهيم:

رصدت غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن، فتح لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بمحافظة الدقهلية، واستهلت أمانة العمال وأمانة العمل الجماهيري، اليوم الثالث للاستفتاء بمسيرة عمالية ضمت عمال شركة المطاحن بالمنصورة، والتي طافت انحاء مدينة المنصورة؛ لحث الأهالي على الخروج للإدلاء بأصواتهم.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، حشد اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالحزب، أهالي مركز طلخا؛ للتصويت.

وفى مركز شربين انطلق النائب فوزي الشرباصى عضو مجلس النواب عن الحزب، في التاسعه صباحًا، مع ممدوح جعفر، أمين المركز، في مسيرة حاشدة مع أعضاء الحزب؛ للتأكد من توفير وسائل نقل الأهالي إلى لجان التصويت من "توكتوك، وميكروباص"، كما خرجت مسيرة كبرى تطوف شوارع مدينة المنزلة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية ونقابة المعلمين.

وتزاحمت اعداد غفيرة من أهالى كفر بهوت مركز ميت غمر للمشاركة، وبلجنة ميت طريف الإعدادية بدكرنس، حيث خدمتهم أمانات الشباب أمام اللجان لإرشادهم لمقارهم.

وشارك شباب الحزب مع محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، و الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، في مسيرة لعلماء الدين بالدقهلية من ديوان عام المحافظة إلى مسجد النصر رددوا فيها الشعارات الوطنية لرفعة مصر ونصرها.

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ورصدت غرفة العمليات انتظام أعمال الاستفتاء داخل جميع المراكز والقرى وانتظام استقبال الناخبين.

الجدير بالذكر أن محافظة الدقهلية بها 4 مليون و245 الف و 249 صوت، وبها 23 لجنة عامة و790 مركز انتخابى و992 لجنة فرعية.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على تعديلات الدستور، أمس السبت، وتستمر حتى غدًا الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.