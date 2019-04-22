برلماني: مشاركة المصريين في الاستفتاء انتصار حقيقي لمسيرة التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإقبال المصريين خلال اليومين الأول والثاني وبدايات اليوم الثالث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، بما يعكس قدرة المصريين على المشاركة الإيجابية في صنع مستقبلهم ومواصلة الإنجازات والبناء.

وأضاف مشهور، في بيان، اليوم الاثنين، أن خروج المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمثابة انتصار حقيقي لمسيرة التنمية التي أصبحت واقعا بحجم الإنجازات في مختلف المجالات.

ودعا النائب من لم يشارك حتى الان بالنزول للإدلاء برأيهم في ثالث أيام التصويت على الاستفتاء للوصول إلى نتيجة مشرفة تليق بمصر وشعبها صاحب القرار.