أخبار مصر | رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يدلي بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يدلي بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم بلجنة المؤسسة الثقافية العمالية بمدينة نصر. وقال المراغي، إن عمال مصر هم دائما وأبدا كلمة السر في الاستحقاقات الانتخابية مشيرا إلى أنه تفقد العديد من اللجان الانتخابية وكان العمال في طليعة طوابير الانتخابات. وطالب المراغي الشعب المصري الوفي باستغلال اليوم الثالث للاستفتاء والنزول والتعبير عن رأيهم بكل حرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت في عهد الرئيس السيسي مشيرا أن التعديلات بشكلها النهائي أعادت للعمال والفلاحين حقهم الذي جار عليه دستور 2014 كما منحت المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط مزايا لم تكن موجودة.

وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية. وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

Advertisements

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.

المراغي : العمال كلمة السر في الاستحقاقات الانتخابية

أدلى النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم بلجنة المؤسسة الثقافية العمالية بمدينة نصر.

وقال المراغي أن عمال مصر هم دائما وابدا كلمة السر في الاستحقاقات الانتخابية مشيرا انه تفقد العديد من اللجان الانتخابية وكان العمال في طليعة طوابير الانتخابات.

وطالب المراغي الشعب المصري الوفي باستغلال اليوم الثالث للاستفتاء والنزول والتعبير عن رأيهم بكل حرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت في عهد الرئيس السيسي مشيرا أن التعديلات بشكلها النهائي أعادت للعمال والفلاحين حقهم الذي جار عليه دستور 2014 كما منحت المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط مزايا لم تكن موجودة.