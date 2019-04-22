أخبار مصر | عمال الجيزة يتخطوا الـ ٩٠٪؜ خلال مشاركتهم في التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمال الجيزة يتخطوا الـ ٩٠٪؜ خلال مشاركتهم في التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق عمال محافظة الجيزة أعلى نسبة تصويت على مستوى الجمهورية، خلال عملية الاقتراع على الدستور، حيث بلغت أكثر من ٩٠٪؜ من إجمالي العمال.

وأرجع اتحاد الجيزة السبب إلى التنظيم بين رؤساء اللجان النقابية وأعضاء غرفة العمليات بالاتحاد العام لنقابات عمال الجيزة برئاسة النائب جمال عقبي، والأمين العام أحمد عاشور.

وأضاف أن ذلك بتعاون كل رؤساء اللجان وأعضاء الإتحاد والعاملين وسرعة الإستجابة لأي معوقات من غرفة العمليات، ومازال الإتحاد يتابع عملية الإقتراع من داخل مقر الإتحاد بالجيزة.