أخبار مصر | مواطن بشبرا مصر: "قولوا نعم للدستور .. لمصلحتكم وحياتكم الجاية" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطن بشبرا مصر: "قولوا نعم للدستور .. لمصلحتكم وحياتكم الجاية" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ناخب خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، بشبرا مصر، أن مشاركته جاءت خوفا علي مصلحة الدولة، مؤكد موافقته علي التعديلات الدستورية للنهوض الدولة.

وأشار إلي أن التعديلات الدستورية لمصلحه الدولة والشباب وأولادنا في المستقبل البعيد، داعيا شباب مصر إلى المشاركة الإيجابية أكثر من ذلك لمستقبلكم وحياتكم القادمة.

وأشاد بإنجازات الرئيس السيسي والمشروعات التنموية التي يقوم بها.

جاء ذلك في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأكد الناخبين أن مشاركتهم لحياة مصرية كريمة.

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وانطلقت السبت الماضي، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.