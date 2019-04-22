أخبار مصر | مواطنة: شاركت بـ"نعم" في الاستفتاء خوفا على مصلحة الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطنة: شاركت بـ"نعم" في الاستفتاء خوفا على مصلحة الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت ناخبة عصب اللأدلاء بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، أن مشاركتها جاءت خوفا علي مصلحة الدولة، مؤكدة أن من اهم حقوقها الدستورية المشاركه سواء صوتنا بنعم أو لا.

وأكدت موافقتها علي التعديلات الدستورية لمصلحه الدولة، مشيرا إلي إعجبها بمشاركة الشباب وإقبالهم كبير علي الاستفتاء.

وجاء ذلك في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأكد الناخبين أن مشاركتهم لحياة مصرية كريمه.

وانطلقت السبت الماضي، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.