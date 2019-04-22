أخبار مصر | مسؤول يمني: الحوثيون يتعمدون إفشال اتفاق ستوكهولم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول يمني: الحوثيون يتعمدون إفشال اتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول عسكري يمني، اليوم الاثنين، إن "ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران تتعمد إفشال اتفاق ستوكهولم بخصوص محافظة الحديدة الاستراتيجية غربي البلاد".

وقال مأمون المجهمي الناطق باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، والمتمركزة في الساحل الغربي لليمن، إن "الحوثيين واصلوا ارتكاب المزيد من خروقات الهدنة بقصف مدفعي مستمر في عدة محاور بمحافظة الحديدة".

ولفت إلى أن الحوثيين قصفوا خلال الساعات الماضية بالقذائف المدفعية، مواقع في مديريتي التحيتا وحيس جنوبي الحديدة، موضحاً أن القصف الحوثي أصبح شبه يومي في هاتين المديريتين.

واتهم المجهمي ميلشيات الحوثي بتعمد إفشال اتفاق ستوكهولم، مشيراً إلى أنه لا يوجد مطلقاً أي بوادر أو نوايا حوثية للالتزام بالهدنة، وتنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة.

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وأوضح أن "ميليشيا الحوثي صعدت مؤخراً من خروقاتها للهدنة في الحديدة بمهاجمة مواقع الجيش في الوقت الذي يتم التصدي لها".

وقال المجهمي إنه "تم رصد تعزيزات عسكرية للحوثيين وصلت إلى بعض المحاور في جبهة الساحل الغربي"، مشيراً إلى أن الهدنة في الحديدة أدت إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين بخروقات حوثية.

وفي 13 ديسمبر الماضي، كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد اتفقت مع الحوثيين خلال مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم على حل الوضع في الحديدة وتبادل قرابة 16ألف أسير ومعتقل من الجانبين.

وعلى الرغم من طول فترة الاتفاق، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي تقدم على الأرض وسط اتهامات بشأن عرقلة التنفيذ.