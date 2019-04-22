أخبار مصر | ناخبة بشبرا مصر: "البلد حالها أحسن من الأول.. وربنا يخلي السيسي" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناخبة بشبرا مصر: "البلد حالها أحسن من الأول.. وربنا يخلي السيسي" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت ناخبة عقب الإدلاء بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، بلجنة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا مصر، أن الانتخابات مهمة لحياة المصريين في المستقبل، بالإضافة إلي أن اللجان منظمة "مخدناش وقت واحنا بننتخب"، داعيا المواطنين للمشاركة لحياة كريمة.

وأكدت أن اختيار المصريين للرئيس السيسي اختيار موفق للمشروعات التنمية التي يقوم بها، ولابد أن يكمل مسيرته للنهوض بالدولة أكثر، داعية للسيسي "ربنا يخليه لينا ويديله طولة العمر ونشوفه كمان وكمان رئيسنا".

وأضافت أن الشباب لابد أن يشارك لصالح مصر، لأن مستقبلها بين ايدي الشباب، مشيدة بحال الدولة، "البلد حاليا أحسن من قبل "أحنا دلوقت في أمان وبننزل وبنروح وبنيجي ومحدش بيتعرضلنا".

وانطلقت السبت الماضي، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.