أخبار مصر | ورشة عمل بجامعة الأزهر تتناول تطوير الخطط الدراسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة عمل بجامعة الأزهر تتناول تطوير الخطط الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت جامعة الأزهر ورشة عمل، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير الخطط الدراسية، من خلال اللجان العلمية المتخصصة المشكلة من نخبة متميزة من أساتذة وعلماء الجامعة الأجلاء.

وتناقش اللجنة تطوير خطة الدراسة في تخصصات قطاعات اللغة العربية، الشريعة والقانون، وأصول الدين؛ للتأكد من اتساقها مع المنهج الأزهري الوسطي الذى يعد ترجمة صادقة أمينة لروح الإسلام عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا، ووضع التوصيف الدراسي المقرر، وما يستهدفه من نواتج للتعلم، بما يضمن الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويُواكب آخر ما وصل إليه العلم، ويُلبى احتياجات العصر.