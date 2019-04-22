أخبار مصر | فضيحة.. حزب ممول من الإخوان يوزع كراتين أمام لجان الاستفتاء لاتهام الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة.. حزب ممول من الإخوان يوزع كراتين أمام لجان الاستفتاء لاتهام الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، أن أحد الأحزاب المعارضة المدعومة من جماعة الإخوان تقوم بشراء كراتين بتمويل إخواني، لتوزيعها أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ لاتهام الدولة بتقديم الكارتين في العملية الانتخابية؛ لإفساد العرس الديمقراطي، والتشكيك في نزاهة الاستفتاء.

وأضافت المصادر، أن الحزب قام بعقد مؤتمرات وتوزيع الكارتين على المواطنين أمام اللجان لإحراج الدولة وتشويه عملية الاستفتاء على الدستور، في محاولة منه لإفساد فرحة المصريين بنجاح عملية التعديلات الدستورية.

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وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.