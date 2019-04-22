مصر | "النيابة الإدارية": انتظام أعمال الاقتراع باللجان دون أي معوقات في يومها الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النيابة الإدارية": انتظام أعمال الاقتراع باللجان دون أي معوقات في يومها الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثالت لأعمال الاقتراع الإشراف القضائي أعضاء النيابة الإدارية على أعمال الاستفتاء والذي يشارك فيه أكثر من ٤ آلاف عضو من أعضاء النيابة الإدارية.

وقال المستشار احمد جلال المتحدث الرسمى لنادى النيابة الادارية، تابعت غرفة العمليات انتقال اعضاء النيابة الادارية الى مقرات اللجان ومباشرتهم لاعمال الاقتراع مؤكدا مباشرة جميع اللجان اعمالها فى التوقيتات المحددة وانتظام اعمال الاقتراع ب اللجان التى يشرف عليها اعضاء النيابة الادارية دون اى معوقات وسط تواجد امنى مكثف وتامين كامل لتحركات الناخبين واقبال من السادة الناخبين.

وتتابع غرفة عمليات نادى النيابة الادارية سير اعمال الاقتراع على مدار اليوم.