مصر | أمن الجيزة يكشف كواليس تعذيب طفل وإلقاء جثته بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف كواليس تعذيب طفل وإلقاء جثته بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل العثور على جثة طفل بها أثار تعذيب، ملقاة بمدخل مستوصف بمنطقة منيل شيحة، دائرة مركز أبو النمرس، وتبين ورود بلاغا لقسم شرطة أبو النمرس من الأهالى بتمكنهم من ضبط شخص عقب قيامة بإلقاء جثه لطفل بمدخل مصتوصف عباد الرحمن الخيرى بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع كل من "مصطفى. ف.م.ك"، 23 سنة، عامل، "تامر.م.ن. ع"، 47 سنة، مدير بالمستوصف، اللذان قررا بتمكنهما بمساعدة الأهالى من ضبط "رجب.م.س.ا"، 24 سنة، عقب قيامه بإلقاء جثة الطفل "أمير.ا.ا.ا"، 11 سنة، طالب.

وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات عبارة عن كدمات متفرقة وآثار تعذيب، وبمواجهة المتهم المضبوط قررا أن المجنى عليه يعمل طرفة في مجال رعى الأغنام وإكتشف إختفاء 3 أغنام من داخل الحظيرة خاصته فقام بتوثيقه والتعدى علية بالضرب بإستخدام عصا خشبية إلا إنه فوجئ بوفاته وتوجه به إلى المستوصف أملًا في إنقاذه، وبإرشاده تم ضبط الأدوات المستخدمة عصا خشبية وحبل، وبسؤال والدة الطفل صباح.ه.ا، 34 سنة،عاملة، إتهمت الغنام بالتعدى على نجلها بالضرب والتسبب في وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.