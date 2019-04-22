مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 45 كرسي - 2 ثلاجة – 3 غرزة شاى – 11 قلب شيشة – 3 إستاند – 4 برويطة – 2 شمسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بـ"حبل وعصا خشبية".. التفاصيل الكاملة لمقتل طفل أبوالنمرس بسبب 3 أغنام



كشفت تحقيقات رجال مباحث أبو النمرس عن مفاجآت حول واقعة تعذيب طفل وقتله، وإلقاء جثته بمدخل مستوصف بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، وتبين أن الطفل المعثور على جثته يدعى أيمن أحمد، عمره 11 سنة، وشهير بـ "إبراهيم"، طالب بالصف الخامس الإبتدائي، وكان يعمل لدي رجب.م.س، 24 سنة، غنام، في مجال رعي الأغنام.

وأوضحت التحقيقات أن الغنام اكتشف اختفاء 3 أغنام، من داخل الحظيرة الخاصة به، فقام بتوثيق الطفل بـ "حبل" والتعدي عليه بالضرب بـ "عصا خشبية"، لإبلاغه عن مكان اختفاء الأغنام، إلا أنه فوجئ بوفاته نتيجة تعذيبه، فقرر التخلص من جثته، بمدخل مستوصف طبي بمنطقة منيل شيحة، وتمكن الأهالي من ضبطه، بمدخل المستوصف وصحبته جثة الطفل.

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ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من الأهالي بتمكنهم من ضبط شخص حال قيامه بالتخلي عن جثة طفل صغير، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب مصطفي عثمان معاون مباحث مركز أبو النمرس، لمكان البلاغ وعثر على جثة طفل عمره 11 سنة، مصابا بكدمات متفرقة بجسده، ووجود أثار تعذيب بجميع أنحاء جسدة، كما تبين أنه موثق اليدين وتم االتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة،

وتوصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن الطفل المعثور على جثته كان يعمل لدي الغنام، وبإكتشافه إختفاء 3 أغنام، تعدي على الطفل بالضرب، وقام بتوثيقه وتعذيبه، حتي أنهي حياته، وحاول التخلص من جثته بمكان العثور عليها، وتمكن الأهالي من ضبطه حال تخلصه من الجثة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.