مصر | "السند".. "الداخلية" تنقل كبار السن وذوي الاحتياجات للجان الاقتراع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السند".. "الداخلية" تنقل كبار السن وذوي الاحتياجات للجان الاقتراع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت أقسام حقوق الإنسان بمديريات الأمن المختلفة، لطلبات عدد من المواطنين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير وسيلة نقل لهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وتلقت الإدارة العامة للإنتخابات العامة، إتصالات هاتفية من مواطنين بعدد من المحافظات طلبوا خلالها توفير سيارات لنقلهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم نظراً لظروفهم الصحية وكبر سنهم .

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وعلى الفور قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة بتلبية مُلتمس المواطنين من كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة ، بتوفير سيارات لنقلهم وإصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى .

وياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين خلال عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بلجان الإستفتاء .