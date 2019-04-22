مصر | شقيقان ونجل عمهما يذبحون صاحب جراج انتقاما من نجله لقتله والدهما بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيقان ونجل عمهما يذبحون صاحب جراج انتقاما من نجله لقتله والدهما بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام، اثنين من مرتكبي واقعة قتل صاحب جراج بشبرا الخيمة لوجود خلافات ثأرية وانتقاما من نجله قتل والدهما.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل "مالك جراج- مقيم بمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة" إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة

واسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى تحديد مرتكبى الواقعة "3 " أشخاص (شقيقين وإبن عمهما) مقيمون بدائرة القسم وأصل إقامتهم قرية البورة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن سوهاج والقليوبية تم ضبط إثنين من مرتكبى الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة "2 سكين" بإلقائهما بأحد المصارف بدائرة القسم أثناء هروبهم.

ودلت التحريات على قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بأسلحة بيضاء داخل الجراج الخاص به فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته على خلفية خصومة ثأرية بينهم لسابقة قيام نجل المجنى عليه "مقيد الحرية" بإطلاق أعيرة نارية تجاه والد الشقيقين خلال مشاجرة بينهما فأودى بحياته وضبطه والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .