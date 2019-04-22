مصر | شرطة النقل تضبط هاربا من أحكام بحوزته "ماكس".. وإعادة طفل ضل الطريق لأهليته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة النقل تضبط هاربا من أحكام بحوزته "ماكس".. وإعادة طفل ضل الطريق لأهليته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والنمواصلات، من ضبط هارب من 3 قضايا بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة بحوزته كمية من مخدر الماكس، كما تم إعادة طفل لأهليته الطريق أثناء إستقلاله القطار صحبة والده.

وتعود البداية بعثور الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد طنطا على طفل 9 سنوات برصيف المحطة "دون أهليته"، وبمناقشته تم التعرف على إسمه ومحل إقامته.

وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة له وتم التواصل مع والده الذى حضر وقرر بأن نجله ضل الطريق حال إستقلالهما إحدى القطارات ، وقام بإستلام الطفل بعد أخذ التعهد اللازم عليه برعايته ، وتقدم بالشكر لرجال الشرطة على رعايتهم لنجله ، والجهد المبذول لإعادته وتم إتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة.

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وفى سياق متصل تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بالمحطة وبحوزته (زجاجة بلاستيكية بداخلها 50 سم من سائل يشبه أن يكون مخدر الماكس وسرنجة بداخلها ذات السائل- مبلغ مالى – هاتف محمول ).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وبالكشف عن المتهم تبين سابقة إتهامه فى قضية "مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ علية فى 3 قضايا "تبديد" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.