مصر | مصدر: تكثيف أمني بمحيط مقار الاقتراع وانتظام الاستفتاء دون رصد خروج عن القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: تكثيف أمني بمحيط مقار الاقتراع وانتظام الاستفتاء دون رصد خروج عن القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بغرفة عمليات وزارة الداخلية، بانتظام عملية فتح اللجان الاقتراع في ثالث أيام الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، دون رصد أى مخالفات.

وأكد المصدر الأمنى، على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإستفتاء، مناشدا المواطنين بالإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان .

واضاف المصدر الأمنى ، بانتشار كافة الخدمات الامنية والاقوال والارتكازات بالشوارع والميادين ومحيط المقار الاقتراع، موضحا بعدم نتلقى أى بلاغات بالاشتباه فى أجسام غريبة ، فضلا عن عدم رصد أى حالة للخروج عن الاطار القانوني فى اليوم الاول والثانى ، مشير الى انه فور رصد اى اخلال بالامن العام او محاولة تعطيل سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيتم التعامل معها بكل حسم ورد فعل سريعا .

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قررت إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 19 و20 و21 أبريل الجاري بالنسبة للمصريين للخارج بعد مراعاة إجازات المصريين بالخارج.

كما قررت إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 20 و21 و22 أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لدعوة الناخبين للاستفتاء وإعلان الجدول الزمني بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مواد تعديل الدستور المصري 2019، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم.