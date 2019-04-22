مصر | مقطع فيديو يقود أجهزة الأمن لضبط 3 تجار مخدرات بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقطع فيديو يقود أجهزة الأمن لضبط 3 تجار مخدرات بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط أبطال مقطع فيديو لبيع المخدرات في الإسكندرية اتخذوا من منطقة سكنهم وكرا لنشاطهم.

ورصدت المتابعة الامنية، تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر به ثلاثة أشخاص أثناء مزاولتهم نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة وذلك بمنطقة المحروسة الجديدة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية عن تحديد هوية الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا بمقطع الفيديو، يقيمون بدائرة القسم وسبق إتهامهم فى العديد من القضايا (مخدرات, أقراص مخدرة, ضرب, إتلاف, سلاح أبيض، سلاح نارى، شروع فى قتل، بلطجة، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، عاهة مستديمة) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (200 جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "سكين"- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع وت م إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.