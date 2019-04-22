مصر | كثافات مرورية بمحاور صلاح سالم والاوتوستراد وأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بمحاور صلاح سالم والاوتوستراد وأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المحاور والطرق الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى، صباح اليوم الأثنين ، كثافات متحركة أمام قائدى السيارات بالتزامن مع انطلاق ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وانتظمت حركة السيارات اعلى الطريق الدائرى واسكندرية الزراعى والصحراوى ومحور 26 يوليو، وكوبرى اكتوبر و15مايو وقصر النيل وكوبرى الجامعة، فيما رصدت المتابعة الميدانية احجام متحركة بشارعى فيصل والهرم.

كما ظهرت احجام مرورية امام قائدى السيارات بمحاور الاوتوستراد وصلاح سالم والنصر والقادم من شرق القاهرة الى وسط المدينة.

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وقامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مدير الادارة ، بتكثيف الخدمات المرورية علي الطرق السريعة وشن الحملات المرورية مثل حملات الرادار وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة ونشر سيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية المتحركة والدارجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة اي اعطال.

كما تم التنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية من خلال غرفة العمليات بعمل حرم امن امام بمحيط تجمعات المواطنين واللجان الانتخابية.

كما تم نشر رجال مباحث المرور تحت إشراف اللواء هشام عامر مدير ادارة البحث واهابت الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.