شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: موجة حارة من الأربعاء حتى الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارًا من الأربعاء المقبل، لموجة حارة تستمر حتى الاثنين المقبل على الأقل، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها بالنسبة لهذا الوقت من العام، تتراوح من 3- 4 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأضاف، في بيان له، أن بصفة عامة الأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطىء المطله عليها. وتابع: «ينصح للسادة المواطنين المتوجهين إلى سواحلنا الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجة البحرى في الصباح الباكر الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة بدون ارتداء كاب أو واقي للرأس، كما ننصح بزيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر».

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذة الفترة:

السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 درجة مئوية.

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محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 درجة مئوية.

محافظات شمـــــــــــال الصــــــــعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـــــــــــــــــد من 38 إلى 39 درجة مئوية.

محافظات جنـــــــــــــوب ســــــيناء من 30 إلى 35 درجة مئوية.

ويمكن الإتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مــــــدار ال 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721