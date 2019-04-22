شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بواشنطن لـ«المصري اليوم»: العالم رأى في الاستفتاء حضارة شعبنا وحبه لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير المخصص للمصريين بالخارج للاستفتاء على التعديلات الدستورية، قال ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن، إن عملية الاستفتاء شهدت إقبالا واسعا من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة.

واستعرض رضا، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، عبر حوار هاتفي، الاستعدادات التي قامت بها السفارة لتسهيل عملية الاستفتاء قائلا «إن السفارة على تواصل دائم مع الجالية في الولايات المتحدة».

وأضاف أنه تم وضع كل التعديلات على الموقع الرسمي للسفارة، والتواصل مع تجمعات المصريين بولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، كما نسقت السفارة المصرية مع الأمن الفيدرالي، للقيام بالتأمين اللازم.

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وأشار رضا إلى العقبات التي واجهت المصريين المقيمين بالولايات المتحدة نظرا لوجود 5 مراكز اقتراع فقط بالولايات المتحدة المتمثلة في سفارة واشنطن والقنصليات المصرية الأربع في شيكاغو، هيوستن، لوس أنجلوس ونيويورك، مما سبب عائقا أمام بعض المصريين للمشاركة.

وأشاد سفير مصر بواشنطن بحالة البهجة والسرور التي صاحبت عملية التصويت، من مصاحبة المصوتين لأسرهم وهتافهم «تحيا مصر»، مشيرا إلى أن المصوتين «أتوا في حب مصر»، ليمارسوا حقهم الدستوري وليقدموا صورة حضارية عن الشعب المصري.

وتابع رضا قائلا: «إن المصريين أتوا لاستكمال الإنجازات التي حققتها مصر في الفترة السابقة، في مختلف المجالات تعليمية واقتصادية وصحة، وتطوير البنية التحتية».

واستنكر بشدة محاولات من وصفهم بـ «المجموعات البائسة» لتشويه صورة الاستفتاء أمام الرأي العام الغربي، مشيرا إلى أن مساعيهم باءت بالفشل، وأن العالم رأي حضارة الشعب المصري ومدى حبه لبلاده، مضيفا أن الاستفتاء هو كلمة الشعب وأن الشعب المصري قال كلمته، وتابع قائلا: «مصر لا تنتظر شهادة حسن سير وسلوك من أحد».

واختتم رضا حديثه بشكر كل مصري أتى للمشاركين في الاستفتاء، خاصة الذين قطعوا مسافات طويلة للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وأعرب عن تقديره للمواطنين بالخارج للذين لم يستطيعوا الذهاب للتصويت نظرا لبعد المسافة.