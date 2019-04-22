شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع «الاستفتاء على الدستور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة من داخل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، عن انتظام كل اللجان الفرعية بالمحافظة، والبالغ عددها 1388 لجنة على مستوى أحياء القاهرة لليوم الثالث والأخير للتصويت على التعديلات الدستورية في موعدها بدون أي تأخير أو معوقات، واستعدادها لاستقبال المواطنين لحين موعد الغلق، والمقرر بمعرفة اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يتم نقل الصناديق لأعمال الفرز والتجميع للجان العامة والبالغ عددها 44 لجنة بالقاهرة.

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وأشاد المحافظ بإصرار المواطنين على إبداء رغبتهم وحرصهم على استخدام حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والأمان للوطن.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًّا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.