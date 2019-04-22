شكرا لقرائتكم خبر عن فاجأتها آلام الولادة أثناء الإدلاء بصوتها.. سيدة تضع مولودها في «الاستفتاء» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت لجنة اللواء حسن الحميلى بقرية «اشمنت» التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، وضع سيدة مولودها داخل اللجنة الانتخابية أثناء الإدلاء بصوتها داخل اللجنة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقامت سيارة الإسعاف بنقل ربة المنزل والتي تدعى «أمل عبدالمنعم عبدالحق» بنقلها إلى مستشفى ناصر المركزي لاستكمال كافة الفحوصات الطبية.

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