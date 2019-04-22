شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة «الأرمن الأرثوذكس» بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمين رئاسة الجمهورية أحمد إيهاب، إلى كنيسة البطريرك لتهنئة طائفة الأرمن الأرثوذكس، وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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