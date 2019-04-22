شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من المواطنين بلجان الاستفتاء بكفر شكر والقناطر وشبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد لجان الاستفتاء على الدستور إقبالا من الناخبين «بشبين القناطر» و«أبوالغيط بالقناطر الخيرية» و«كفرشكر» للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، لليوم الثالث والأخير في ماراثون التعديلات الدستورية، والتي انطلقت أمس الأول السبت.

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وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في محافظات جمهورية مصر العربية، على مدار اليومين الماضيين، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، ومن المقرر أن ينتهي التصويت داخل مصر اليوم الاثنين.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.