شكرا لقرائتكم خبر عن «شبرا الخيمة» توفر أتوبيسات لنقل المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفرت أجهزة حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة بكر عبدالمنعم، رئيس الحي، أتوبيسات لنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال التصويت على التعديلات الدستورية لليوم الأخير في ماراثون التعديلات الدستورية. وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في محافظات جمهورية مصر العربية، على مدار اليومين الماضيين، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.