شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: الإقبال علي الاستفتاء «تاريخي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الإقبال الكبير وغير المسبوق من جموع المصريين على صناديق الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ«التاريخي»، وأنه لم يسبق له أي مثيل في أي إستحقاقات سياسية سابقة.

وقال «عامر» في بيان اليوم الإثنين الموافق (22-4): «تعتبر المشاركة صفعة قوية على وجوه الخونة والشياطين من الجماعات الإرهابية والتكفيرية، سواء من جماعة (الإخوان) الإرهابية أو غيرها من الجماعات.. منوها بأن الرئيس «عبدالفتاح السيسى» كان في مقدمة زعماء العالم الذين حذروا من خطورة الإرهاب، والجماعات الإرهابية، والتكفيرية، ونجح بكل كفاءة واقتدار في توجيه الضربة القاضية على جماعة الإخوان، لينقذ مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، والعالم كله من حكم الفاشية الدينية».

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وطالب العالم بأن يصحو من سباته، ويأخذ بالرؤية الثاقبة للرئيس «السيسى» في المواجهة الشاملة ضد الإرهاب والإرهابيين، موجهاً التحية والتقدير للشعب المصري، برجاله ونسائه وشبابه ومختلف شرائحه، لنجاحه الكبير في إسقاط وإفشال دعاوى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من قوى الشر والظلام.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت، السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.