شكرا لقرائتكم خبر عن حشود «البنك الزراعي» تتدفق على لجان وزارة الزراعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتشد موظفو البنك الزراعي المصري، والعاملون بالمقر الرئيسي للبنك في الدقي، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثالث على التوالي، فيما أكد المشاركون في التصويت أهمية التأكيد بأن الذهاب إلى التصويت هو حق دستوري كفله القانون وتأكيد على أن هذه المشاركة هي دعم للدولة المصرية، في ظل التحديات التي تواجهها في ظل الظروف المحيطة بالبلاد.

حشود البنك الزراعي تتدفق علي لجان وزارة الزراعة في ثالث أيام الاستفتاء

حشود البنك الزراعي تتدفق علي لجان وزارة الزراعة في ثالث أيام الاستفتاء

وأكد فرغلي السيد، أحد موظفي البنك الزراعي المصري، أن توجه موظفي البنك للمشاركة في الاستفتاء بدافع الحس الوطني، لدي العاملين وحرصهم على المشاركة السياسية في كتابة التاريخ المصري الذي يواصل تحديه للظروف الاقتصادية التي واجهتها مصر على مدار أعوام ماضية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، نجحت في الوصول إلى العديد من النجاحات على المستوي الاقتصادي الذي شهد به العالم.

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حشود البنك الزراعي تتدفق علي لجان وزارة الزراعة في ثالث أيام الاستفتاء

حشود البنك الزراعي تتدفق علي لجان وزارة الزراعة في ثالث أيام الاستفتاء

حشود البنك الزراعي تتدفق علي لجان وزارة الزراعة في ثالث أيام الاستفتاء

وأضاف «فرغلي»: «نشدد على مواصلة جني ثمار الاستقرار السياسي، والذي انعكس على سياسات إصلاح اقتصادي، بدأ المواطن المصري يشعر بتأثيره، من خلال حزمة من القرارات التي أصدرها الرئيس لتحسين الأوضاع المعيشية من رفع مرتبات الموظفين وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.