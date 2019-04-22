شكرا لقرائتكم خبر عن الألاف من عمال «قطاع الأعمال العام» يصوتون على التعديلات الدستورية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وشارك في الاستفتاء العاملين بكافة الشركات التابعة والقابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تتنوع أنشطتها ومجال عملها بين الصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتشييد والمقاولات والأدوية والسياحة والفنادق والنقل البحري والبري والتأمين.

إقبال كثيف لعمال شركات وزارة قطاع الأعمال العام للتصويت على التعديلات الدستورية

إقبال كثيف لعمال شركات وزارة قطاع الأعمال العام للتصويت على التعديلات الدستورية

إقبال كثيف لعمال شركات وزارة قطاع الأعمال العام للتصويت على التعديلات الدستورية

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.