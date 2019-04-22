شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حصاد القمح بـ«الوادي الجديد» لحين الانتهاء من «الاستفتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الوادي الجديد إقبالا مكثفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء. وخرج شباب مركز الفرافرة عن بكرة أبيهم منذ اللحظات الأولي لفتح اللجان، وشهدت كافة اللجان إقبالا كبيرا، فيما أعلنت الجمعيات الزراعية بالوادي الجديد توقف عملية حصاد القمح بشكل مؤقت لحين انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.