شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع لجان التصويت فى ثالث أيام الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت غرفة العمليات المركزية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة المنيا، أعمالها في اليوم الثالث على التوالي، برئاسة اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وبحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام، وتضم غرفة العمليات ممثلين عن القوات المسلحة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات الخدمية.

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حيث تابع المحافظ عبر غرفة العمليات بدء العمل، بكافة لجان التصويت على التعديلات الدستورية، وانتظام أعمال اللجان بمراكز المحافظة التسع، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية، بكافة اللجان، لافتاً إلى أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرفة العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر إقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

محافظ المنيا يتابع لجان التصويت على التعديلات الدستورية

محافظ المنيا يتابع لجان التصويت على التعديلات الدستورية

محافظ المنيا يتابع لجان التصويت على التعديلات الدستورية